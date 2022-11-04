Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет совершил посадку в Махачкале

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, который при выполнении рейса Грозный – Москва подал сигнал бедствия, совершил посадку в Махачкале. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в экстренных службах.

«Самолет Utair рейсом Грозный – Москва подал сигнал бедствия вскоре после вылета, пролетая над Каспийским морем. Затем он развернулся и изменил курс на Махачкалу», — приводит сообщение служб ТАСС.

Как уточняется, лайнер благополучно совершил посадку. Причины подачи сигнала устанавливаются.

О том, что пассажирский Boeing 737 пролетая над Каспийским морем подал сигнал бедствия, ранее этим же днем сообщил источник «Интерфакса». Как уточнил собеседник агентства, экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета.