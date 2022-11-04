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Пассажирский самолет подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пассажирский самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия в процессе выполнения рейса из Грозного в Москву. Об этом стало известно в пятницу, 4 ноября.

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«Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он уточнил, что экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета. Ресурс Flightradar24 показывает, что лайнер пошел на снижение и разворот в сторону Грозного.

Чуть позже стало известно, что самолет совершил посадку в аэропорту Махачкалы. По предварительным данным, при вынужденной посадке никто не пострадал.

Ранее, 28 сентября, самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Ереван, приземлился в Минеральных Водах. Причиной вынужденной посадки стали технические сложности.

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