Пассажирский самолет подал сигнал бедствия при полете из Грозного в Москву
Пассажирский самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия в процессе выполнения рейса из Грозного в Москву. Об этом стало известно в пятницу, 4 ноября.
«Самолет Boeing 737 вылетел из Грозного в Москву около получаса назад и подал сигнал тревоги над Каспийским морем», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он уточнил, что экипаж запросил возвращение в аэропорт вылета. Ресурс Flightradar24 показывает, что лайнер пошел на снижение и разворот в сторону Грозного.
Чуть позже стало известно, что самолет совершил посадку в аэропорту Махачкалы. По предварительным данным, при вынужденной посадке никто не пострадал.
Ранее, 28 сентября, самолет «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Ереван, приземлился в Минеральных Водах. Причиной вынужденной посадки стали технические сложности.