Антонов предупредил о сохранении русофобского консенсуса после выборов в конгресс
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что русофобский консенсус внутри США останется и исход выборов в конгресс на сможет на это повлиять. По мнению политика, не стоит ждать, что после 9 ноября российских дипломатов будут рады видеть в Капитолии, передает телеканал «Известия».
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