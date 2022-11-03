В Тамбове на улице Набережной на полгода ограничат движение

В Тамбове на Набережной улице ограничат движение транспорта с 14 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Речь идет об участках от дома № 26/1 до дома № 28 и от дома № 34 до дома № 1, уточняется в материале. Объехать участок можно будет по временным дорожным знакам.

Меры связаны с реконструкцией канализационного коллектора протяженностью 2,8 км. Финансирование работ — около 66 млн рублей.

Ранее сообщалось, что основные работы по укладке асфальта завершили в Якутске. Ремонт проводился на 27 улицах.