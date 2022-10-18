Укладку асфальта завершили на дорогах Якутска
Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершили на дорогах Якутска. Всего удалось отремонтировать 29,3 км проезжей части.
По данным МКУ «Главстрой», работы выполнены на 27 улицах. В минувшие выходные подрядчик ООО «Сахатрасстрой» уложил третий слой покрытия на улице Ильменской. Также выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью дороги протяженностью 5 км к кварталу в селе Хатассы. Об этом пишет ИА SakhaNews.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Теперь на всех объектах выполняют устройство парковок, автобусных павильонов и тротуаров. Также рабочие устанавливают ограждения и монтируют очистную станцию. На десяти объектах подключат линии наружного освещения.
До конца 2024 года в городской агломерации Якутска планируют привести в нормативное состояние 85% дорог.