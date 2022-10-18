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Укладку асфальта завершили на дорогах Якутска

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Основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершили на дорогах Якутска. Всего удалось отремонтировать 29,3 км проезжей части.

По данным МКУ «Главстрой», работы выполнены на 27 улицах. В минувшие выходные подрядчик ООО «Сахатрасстрой» уложил третий слой покрытия на улице Ильменской. Также выполнена отсыпка песчано-гравийной смесью дороги протяженностью 5 км к кварталу в селе Хатассы. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Теперь на всех объектах выполняют устройство парковок, автобусных павильонов и тротуаров. Также рабочие устанавливают ограждения и монтируют очистную станцию. На десяти объектах подключат линии наружного освещения.

До конца 2024 года в городской агломерации Якутска планируют привести в нормативное состояние 85% дорог.

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