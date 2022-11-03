Прокуратура занялась обрушением моста в Амурской области

Прокуратура Селемджинского района Амурской области начала проверку после обрушения моста через реку Малый Караурак. С некоторыми населенными пунктами нарушено сообщение.

Специалистам удалось установить, что переправа не выдержала веса большегрузного автомобиля. Проезд по мосту временно ограничили.

ИА PriamurMedia уточняет, что надзорному ведомству предстоит проверить, насколько хорошо исполняется законодательство о безопасности дорожного движения в области регулирования движения грузового транспорта по переправе.

Кроме того, прокуроры проконтролируют своевременность обеспечения местныхт жителей продуктами питания, товарами первой необходимости и медикаментами, а также в какой степени решается вопрос оказания медицинской помощи.

В районной администрации Амурской службе новостей уточнили, что временный проезд уже удалось организовать. Ликвидацией последствий занимается золотодобывающая компания.