Грузовик повредил мост через реку Малый Караурак в Приамурье
Мост пострадал в результате проезда грузовика в Селемджинском районе Амурской области. Объездной путь организован вброд для техники высокой проходимости.
Информация о повреждении моста через реку Малый Караурак появилась вечером 1 ноября. Большегруз провалился сквозь настил одним из колес. Восстановлением переправы занимается золотодобывающее предприятие. Об этом сообщает Амурская служба новостей.
Объездной путь спланирован в стороне от поврежденного моста. Проезд возможен вброд только на специальной технике.
В начале октября автомобильный мост обрушился в Нижегородской области из-за лесовоза. После повреждения переправы одна из деревень оказалась отрезана от «большой земли».