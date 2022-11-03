Эксперты предрекли мировой кризис дефицита первичной энергии

В ближайшее десятилетия жители развитых стран будут ощущать рост дефицита первичной энергии, наиболее остро — в Евросоюзе, считают генеральный директор компании «ИнфоТЭК» Рустам Танкаев и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как указали эксперты в аналитическом отчете «ИнфоТЭК» «Мировая энергетика», потребление первичной энергии человечеством с 2021 по 2050 год вырастет на 40%, что приведет к изменению соотношения сил на международной арене.

Потребление энергии в мире растет, коррелируя с ростом численности человечества с коэффициентом корреляции 0,947. И, хотя совершенствование технологий и освоение новых источников первичной энергии сдерживает рост энергопотребления, страны, не имеющие собственных ресурсов для развития энергетики, — в первую очередь, страны Евросоюза, — оказываются в наиболее уязвимом положении с точки зрения дефицита энергии.

«Ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) обеспечивает 70% энергопотребления, а собственных месторождений в регионе недостаточно (при этом Германия, Бельгия и Испания решили отказаться от АЭС). В результате ЕС критически зависит от импорта энергоносителей», — указывают эксперты.

При этом, несмотря на декларируемые намерения стран Европы диверсифицировать энергетическую отрасль и перейти на возобновляемые источники энергии, их доля в структуре энергопотребления все равно остается незначительной. Основными источниками энергии для всех без исключения стран мира по-прежнему остаются нефть (30,95%), уголь (26,90%) и газ (24,42%), доля же возобновляемых источников в мире на 2021 год не превышала 6,7%, указывается в аналитическом отчете. «Эпоха нефти не прошла, а пик нефти не достигнут. "Черное золото" было и остается главным энергоносителем в мире. Ни о каком отказе от нефти в обозримом будущем пока нет и речи», — заявляют эксперты.

С учетом данных факторов, дефицит первичной энергии в мире будет нарастать, уверены эксперты. При этом в наиболее выгодном экономическом положении окажутся Китай и Россия, сумевшие обеспечить сбалансированное развитие всех видов энергетики.

Лидирующие позиции России будут подкреплены еще и тем, что ее доля в международной торговле энергоносителями будет становиться решающей. Доля России в международной торговле энергоносителями уже сейчас является самой большой и составляет 25%, а по мере роста спроса на энергоносители она может увеличиться, так как запасы месторождений нефти, газа и угля во многих странах мира исчерпываются, у России остались неразведанные и неосвоенные на данный момент территории — в первую очередь в Арктике и Восточной Сибири«, — утверждает Александр Фролов в газете «Ведомости». Что касается Европы, то некомпетентность в управлении экономикой, в том числе, энергетикой, может привести к разрастанию текущего экономического кризиса, справиться с которым без содействия России страны Евросоюза окажутся не в состоянии.