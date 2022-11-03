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Chery обновила седан Arrizo 5 Plus

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Фото: китайские-автомобили.рф
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Компания Chery готовит для рынка Китая обновленный седан Arrizo 5 Plus, который после рестайлинга стал похож на машину класса Gran Turismo, только с более скромной начинкой. Об этом 3 ноября сообщило издание «Китайские автомобили».

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После обновления машина стала похожа на седан Arrizo 5 GT, которую уже выпускают, фотографии нового Arrizo 5 Plus опубликованы в китайских соцсетях. Издание отметило, что на снимках седан выглядит вполне законченной моделью, готовой к серийному производству. Вероятно, компания Chery решила не делать секрета из обновления машины, так как автомобиль даже не попытались закрыть маскировочной пленкой.

Машина получила новую радиаторную решетку, а спортивный образ дополнен за счет красных вставок в боковые «жабры» переднего бампера.

В техническом плане машину будут комплектовать исключительно полуторалитровыми бензиновыми двигателями: атмосферным, мощностью 116 л.с, и турбомотором с отдачей 156 л.с. Российским автомобилистам этот силовой агрегат знаком по кроссоверам Tiggo 7 Pro и Exeed LX. Оба двигателя будут работать с 5-ступенчатой механической коробкой или вариатором CVT9.

Издание высказало предположение, что у Chery Arrizo 5 Plus есть шансы появится на российском рынке. Машину привозили в РФ в 2021 году, тогда Chery рассматривала возможность вывести на отечественный рынок модель Arrizo 5, но привезла для ознакомления два экземпляра 5 Plus. Кроме того автомобиль «засветили» на недавней презентации планов компании в Казахстане, где модель 5 Plus тоже была замечена.

Arrizo 5 GT, внешность которого получил обновленный 5 Plus, в Китае стоит от 99,9 тыс. до 108,9 тыс. юаней (примерно 840–916 тыс. рублей).

1 ноября Chery представила первую 8-ступенчатую гидромеханическую коробку-«автомат», на которую у нее есть все интеллектуальные права. Новым агрегатом китайский производитель заменит в своих автомобилях автомат японского производства Aisin. Первыми новую коробку получат кроссоверы Chery и Exeed. Выпуском 8-диапазонного автомата займется не сама Chery, а компания Anhui Fuzhen Auto Power System. Прямой связи с Chery у производителя гидротрансформаторов нет, но на эти автоматические коробки автомобилестроительная компания будет иметь полную интеллектуальную собственность.

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