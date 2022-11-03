Более 2 млн рублей пойдет на ремонт дорог после паводков в селах ЕАО

В двух селах Смидовичского района ЕАО идет восстановление дорог, разрушенных во время паводка. На эти цели из регионального бюджета выделили более 2,2 млн рублей.

Как поясняет ИА EAOMedia со ссылкой региональное правительство, во время паводков 2020 и 2021 годов серьезно пострадали Набережная улица в селе Нижнеспасском и Октябрьская улица в селе Даниловка.

В данный момент продолжается отсыпка и грейдирование дорог. Планируется реализовать инженерные решения, которые помогут сохранить дороги в случае повторного подтопления.

Ранее сообщалось о проведении на территории ЕАО исследования, как ведет себя армированный лед на переправах. Ими будет заниматься ученый Алексей Васильев, который получил грант в 300 тыс. рублей на эти цели в рамках конкурса губернатора.