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Поведение армированного льда на переправах изучат в ЕАО

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В ЕАО пройдут исследования поведения армированного льда на переправах. Ими будет заниматься ученый Алексей Васильев, который получил грант в 300 тыс. рублей на эти цели в рамках конкурса губернатора.

Доцент ПГУ имени Шолом-Алейхема вместе с коллегами намерен работать на территории Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Получатель гранта рассказал ИА EAOMedia, что речь идет об исследовании различных способов усиления льда и ледовых переправ. Ученые предлагают численную модель для предсказания поведения льда на ледовых переправах с учетом разных способов усиления самого льда.

По словам исследователей, существуют традиционные методы усиления, но в современных реалиях они не всегда эффективны. Нужны инновационные технологии, требующие финансовых вливаний.

Конкурс на получение грантов стартовал 8 февраля в День российской науки. Победители получили по 300 тыс. рублей, которые они должны освоить до 30 ноября этого года.

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