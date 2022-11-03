Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»

Французская писательница Брижит Жиро стала лауреатом Гонкуровской премии 2022 года за роман «Жить быстро». Об этом 3 ноября журналистам сообщила член жюри, академик Поль Констан.

Таким образом, роман писательницы признан лучшим франкоязычным литературным произведением 2022 года.

Констан также рассказала журналистам, что Жиро стала 13-й женщиной в истории премии.

В своем романе Жиро рассказывает о цепи событий, которая привела к смерти ее супруга в 1999 году в результате аварии мотоцикла.

Гонкуровская премия считается самой престижной литературной наградой Франции. Такое название она получила в честь братьев Гонкур в 1903 году. Премия присуждается по итогам голосования членов Гонкуровской академии на специальном ужине в парижском ресторане «Друан».

Жиро и ранее получала награды за свои произведения. В 1997 году она была удостоена студенческой литературной премии Франции за свою первую книгу «Комната родителей».

18 октября писатель из Шри-Ланки Шехан Карунтилака стал обладателем Букеровской премии по литературе за роман «Семь лун Маали Алмейды».