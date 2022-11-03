Foton обновил пикап Tunland G9

Китайский производитель Foton показал на домашнем рынке обновленный пикап Tunland G9. Главные отличия модели в новом интерьере грузовика. Об этом 3 ноября сообщило издание «Авторевю».

Foton Tunland G9, дизайн машины скопирован с популярного американского пикапа Ford F-150, получил новую переднюю панель с семидюймовым экраном, на котором будут отображаться показания приборов и дисплеем на 10,25 дюйма для медиасистемы, в которую встроен 4G-модем.

Интерьер машины стал намного богаче. Под стать ему обновили сиденья, которые выполнены из улучшенных материалов.

По технической части грузовик получил новую систему стабилизации Bosch 9.3 и комплекс электронных помощников, среди которых адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения. Внешне модель не изменилась и по-прежнему выпускается длиной 534 и 5630 мм. Длина машины зависит от колесной базы и размеров грузовой платформы.

Tunland G9 предлагается с двухлитровым турбодизелем мощностью 163 л.с. и 390 Нм крутящего момента или бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, отдача которого составляет 238 л.с., и моментом 360 Нм. Все версии имеют восьмиступенчатый «автомат» производства компании ZF и жестко подключаемый полный привод с раздаточной коробкой от BorgWarner. Опционально можно заказать блокировку заднего дифференциала.

В Foton приурочили старт новой машины к выпуску полумиллионного экземпляра первого поколения модели Tunland. В продаже Foton Tunland G9 с новым салоном появится к концу 2022 года.

20 октября стало известно, что китайский бренд Tank (входит в концерн Great Wall Motors) появится в России до конца 2022 года с внедорожниками Tank 300 и Tank 500. Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с. Кроме того, в компании пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.