Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС может начать поставлять электроэнергию на Украину вместо ее импорта
Мир
Индонезия представила прототип собственного дрона-камикадзе
Мир
В Турции объяснили возобновление Россией участия в зерновой сделке
Армия
ВС РФ уничтожили 130 наемников и военных ВСУ на купянском направлении
Мир
В США пройдет встреча глав МИД Армении и Азербайджана
Общество
В Симферополе состоялось прощание с журналисткой Светланой Бабаевой
Культура
Гонкуровскую премию – 2022 получила писательница Жиро за роман «Жить быстро»
Политика
В Госдуме предрекли попытки Шольца наладить диалог с Россией
Мир
Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году
Мир
В Польше начали расследование из-за появления таблички в память о красноармейцах
Интернет
ЦБ РФ опроверг взлом своих информационных систем
Мир
Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев

Foton обновил пикап Tunland G9

0
Фото: foton-global.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский производитель Foton показал на домашнем рынке обновленный пикап Tunland G9. Главные отличия модели в новом интерьере грузовика. Об этом 3 ноября сообщило издание «Авторевю».

Закат «Соляриса»: автовладельцы выбирают между отечественным и китайским
Продажи машин в сентябре продолжили рост

Foton Tunland G9, дизайн машины скопирован с популярного американского пикапа Ford F-150, получил новую переднюю панель с семидюймовым экраном, на котором будут отображаться показания приборов и дисплеем на 10,25 дюйма для медиасистемы, в которую встроен 4G-модем.

Интерьер машины стал намного богаче. Под стать ему обновили сиденья, которые выполнены из улучшенных материалов.

По технической части грузовик получил новую систему стабилизации Bosch 9.3 и комплекс электронных помощников, среди которых адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения. Внешне модель не изменилась и по-прежнему выпускается длиной 534 и 5630 мм. Длина машины зависит от колесной базы и размеров грузовой платформы.

Tunland G9 предлагается с двухлитровым турбодизелем мощностью 163 л.с. и 390 Нм крутящего момента или бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, отдача которого составляет 238 л.с., и моментом 360 Нм. Все версии имеют восьмиступенчатый «автомат» производства компании ZF и жестко подключаемый полный привод с раздаточной коробкой от BorgWarner. Опционально можно заказать блокировку заднего дифференциала.

В Foton приурочили старт новой машины к выпуску полумиллионного экземпляра первого поколения модели Tunland. В продаже Foton Tunland G9 с новым салоном появится к концу 2022 года.

20 октября стало известно, что китайский бренд Tank (входит в концерн Great Wall Motors) появится в России до конца 2022 года с внедорожниками Tank 300 и Tank 500. Автомобили будут доступны с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с. Кроме того, появятся модификации с трехлитровым V6 мощностью 290 л.с. Кроме того, в компании пообещали, что для российского рынка будут доступны и гибридные версии автомобилей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022