Рейды против пьяных водителей проведут в Башкортостане
Сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах Башкортостана. Инспекторы намерены исключать из транспортного потока водителей с признаками опьянения.
По словам главы ГИБДД региона Владимира Севастьянова, проверки пройдет в Мелеузовском районе. Наряды будут находиться на дороге Уфа – Оренбург. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».
Помимо сотрудников ГИБДД в рейде участвуют представители Ространснадзора.
Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина отсудила компенсацию в размере 500 тыс. рублей за ДТП с участием такси. Водитель находился за рулем пьяным и допустил наезд на опору электропередач.