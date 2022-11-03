Рейды против пьяных водителей проведут в Башкортостане

Сотрудники ГИБДД проведут рейды на дорогах Башкортостана. Инспекторы намерены исключать из транспортного потока водителей с признаками опьянения.

По словам главы ГИБДД региона Владимира Севастьянова, проверки пройдет в Мелеузовском районе. Наряды будут находиться на дороге Уфа – Оренбург. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Помимо сотрудников ГИБДД в рейде участвуют представители Ространснадзора.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщина отсудила компенсацию в размере 500 тыс. рублей за ДТП с участием такси. Водитель находился за рулем пьяным и допустил наезд на опору электропередач.