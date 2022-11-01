Жительница Барнаула отсудила 500 тыс. рублей за ДТП с такси

В Барнауле женщина отсудила компенсацию в размере 500 тыс. рублей за ДТП с участием такси. Потерпевшая получила травмы лица.

По данным региональной прокуратуры, авария произошла в августе 2020 года. Женщина вызвала такси, водитель находился за рулем в пьяном состоянии. В результате автомобиль наехал на препятствие в виде опоры линии электропередач. Пассажирка получила различные повреждения, в том числе «неизгладимое обезображивание лица», сообщает altapress.ru.

Суд частично удовлетворил исковые требования женщины о компенсации морального вреда, взыскав 300 тыс. рублей. Прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке в связи с несоответствием требованиям соразмерности перенесенным истцом моральных страданий. Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда вынесла определение об изменении суммы компенсации.