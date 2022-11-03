Движение по дороге к Териберке ограничат в Мурманской области
Ограничение движения введут на автоподъезде к Териберке в Мурманской области. Ситуация связана с проведением взрывных работ.
По данным ИА «Би-порт», движение транспорта остановится 5 ноября на участке с 10-го по 20-й км подъезда к селу. Ограничение будет действовать 5 ноября с 12:00 до 13:00.
Кроме того, с 1 по 11 ноября ограничения вводят на дороге Мишуково — Снежногорск. Это связано с проведением взрывных работ на объекте «Комплекс перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск». Ограничения действуют ежедневно с 17:00 до 18:00.
Ранее сообщалось, что ограничение движения введут в центре Волгограда 3 и 4 ноября. Это необходимо для подготовки и проведения праздничных мероприятий.