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Пешеходную зону организуют в центре Волгограда в выходные

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Ограничение на проезд машин введут в центре Волгограда 3 и 4 ноября. Пешеходную зону организуют в связи с проведением праздничных мероприятий.

Пешеходный режим будет действовать с 20:00 3 ноября до 13:00 4 ноября. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Его введут на улице Чуйкова между улицами Краснознаменской и Комсомольской, а также на площади Павших Борцов.

В мэрии уточнили, что в указанный период будут проходить подготовка и проведение праздничных мероприятий в связи с Днем народного единства.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области с начала 2022 года реализовали 110 национальных и приоритетных проектов развития. В их числе — нижняя терраса Центральной набережной, Онкологический центр в Дзержинском районе и Спортивный центр на базе Стадиона имени Логинова в Волжском.

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