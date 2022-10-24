Сотню проектов развития реализовали в Волгоградской области в 2022 году

В Волгоградской области с начала 2022 года реализовали 110 национальных и приоритетных проектов развития. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Как сообщили в облдуме, в текущем году в регионе возвели 110 важных объектов. В их числе онкологический центр в Дзержинском районе и школа на 1 тыс. учеников в Красноармейском районе Волгограда, нижняя терраса центральной набережной, а также крупнейший в Южном федеральном округе (ЮФО) спортивный центр на базе стадиона имени Логинова в Волжском.

В скором времени планируется ввести в эксплуатацию те объекты, где потребовалась замена импортных материалов и оборудования на отечественные, уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В начале октября стало известно, что в Волгограде на территории Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) обустроят большой каток, который будет работать даже при плюсовой температуре. Его площадь составит около 2 тыс. кв. м.