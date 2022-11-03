В Петербурге в ночь на 5 ноября не будут разводить мосты

В ночь на субботу, 5 ноября, в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Об этом в четверг, 3 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на «Мостотрест».

Решение было принято в связи с празднованием Дня Народного единства.

«Согласно городскому законодательству, разводка переправ не осущестляется в нерабочие праздничные дни: в частности, во время майских праздников, в День России 12 июня», — говорится в материале.

Как сообщили в «Мостотресте», период навигации для разводки мостов, расположенных в рукавах Невы, закончится в ночь на 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах. При этом переправы на Неве, Большой и Малой Неве будут разводить до конца ноября. Исключение — Биржевой мост, который сейчас находится на капремонте.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила о длинных выходных в начале ноября. По ее словам, государственный праздник — День народного единства — выпадает на пятницу, 4 ноября. Поскольку в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 6 ноября.