АвтоВАЗ нашел комплектующие для выпуска пятисот машин Lada Largus

Сборка ограниченной партии Lada Largus в декабре текущего года будет обеспечена необходимыми комплектующими, несмотря на текущие сложности с поставками автокомпонентов. Об этом 3 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ с 12 по 16 декабря планирует выпустить партию из 500 пассажирских универсалов и фургонов семейства Largus. Этот объем автомобилей станет второй ограниченной партией Lada Largus в текущем году. Первую изготовили в июле-августе 2022 года. Она состояла из 1800 автомобилей, в которой были пассажирские и грузовые версии.

Цены на модель начинаются от 1 300 900 рублей.

По информации «Нетипичного АвтоВАЗа», линия В0, на которой соберут 500 машин модели Largus, в дальнейшем будет задействована на производстве Lada Vesta NG. На заводе считают, что по мере насыщения дилерской сети моделью Vesta, на конвейер вернется и Lada Largus.

26 октября на АвтоВАЗе приступили к пробной сборке первого автомобиля Lada Vesta NG, на которой отладят все технологические операции. Весь процесс проходит под контролем технологов и соответствующих инженерных служб автозавода. Таких технологических прогонов на заводе предстоит сделать еще много, чтобы отладить все необходимые операции при сборке автомобиля перед началом серийного производства, которое намечено на весну 2023 года.