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Эксперты назвали сообщения о готовящейся атаке Ирана на Саудовскую Аравию провокацией

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Iranian Presidency Office
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Сообщения о том, что Иран может напасть на Саудовскую Аравию, — провокация, которую Вашингтон намерен использовать для усиления давления на Тегеран. Это вместе с протестами в исламской республике должно привести, по ожиданию США, к смене курса в Иране, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

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«Эти сообщения в СМИ искусственно раздуваются США, чтобы руками иранцев надавить на саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана и заставить того смягчить риторику в отношении Вашингтона», — пояснил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Он добавил: основная цель Соединенных Штатов — «сместить режим в Иране». На эту же задачу работает и поддержка Вашингтоном массовых протестов в исламской республике, которые начались после гибели студентки Махсы Амини.

«Но Тегеран на столкновение с США и их союзниками в регионе не пойдет — в Иране слишком хорошо понимают цену противостояния американской армии, им не нужен вооруженный конфликт с США, учитывая, что у них пять военных баз в Заливе», — напомнил Матузов.

Иранист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед в беседе с «Известиями» отметил, что отношения Ирана и Саудовской Аравии «находятся в очень жесткой конфронтационной стадии», но иранцы в последнее время предпочитают действовать не напрямую, а через свои прокси: тех же хуситов в Йемене.

Он допустил, что США могут использовать сообщения об угрозах Ирана как повод для превентивного удара. Но непонятны границы такой атаки. К тому же, уточнил иранист, Штатам необходимо сохранить переговоры по иранской ядерной сделке, то есть им «нужно находить какие-то точки соприкосновения с Тегераном».

Ранее The Wall Street Journal, а вслед за ней и Associated Press со ссылкой на неназванные американские источники сообщили, что Эр-Рияд ожидает нападения Ирана и запросил помощи у США. При этом в самой Саудовской Аравии эти заявления никак не прокомментировали.

Опасения Эр-Рияда, как уточнили источники WSJ, вызваны тем, что Вашингтон усилил давление на Тегеран за якобы имевшие место поставки дронов России и продолжающиеся в Иране уже полтора месяца протесты. А нападение на Саудовскую Аравию Тегерану нужно как раз для того, чтобы отвлечь внимание от демонстраций, считают источники WSJ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Иран грозный: насколько реальна война между Тегераном и Эр-Риядом

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