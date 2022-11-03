Небензя: санкции США бросают вызов системе международных отношений

На заседании Генассамблеи ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По словам постпреда России при ООН, США игнорирует элементарные нравственные принципы. Вашингтон превращает свои санкции в инструмент принуждения, передает телеканал «Известия». Действия американцев подрывают основы региональной стабильности. Куба — яркий пример порочности пагубной практики США

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