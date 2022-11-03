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Небензя: санкции США бросают вызов системе международных отношений

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На заседании Генассамблеи ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений. По словам постпреда России при ООН, США игнорирует элементарные нравственные принципы. Вашингтон превращает свои санкции в инструмент принуждения, передает телеканал «Известия». Действия американцев подрывают основы региональной стабильности. Куба — яркий пример порочности пагубной практики США

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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