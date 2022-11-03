Страховка грузов в Крым подорожала почти вдвое

Стоимость защиты грузов, которые следуют в Крым, выросла почти вдвое. Об этом «Известиям» 3 ноября рассказал глава ассоциации «Грузавтотранспорт» Владимир Матягин. При этом в других регионах страны стоимость услуги не изменилась.

После теракта на Крымском мосту фуры с товарами народного потребления объезжают его, следуя на полуостров по новым территориям. В конце октября президент РФ установил в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях максимальный режим реагирования — военное положение. Из-за возникших серьезных рисков страховые компании повысили расценки на свои услуги для тех, кто пересекает эти регионы.

Дорогие товары, например, строительную, бытовую технику, а также сигареты компании вовсе отказываются страховать — их перевозчики «везут на свой страх и риск, увеличивая при этом цену транспортировки», отметил Матягин.

Проблемы возникают и со страховкой транспорта, ведь защита груза не распространяется на фуры. ОСАГО предприниматели получали до присоединения новых территорий, поэтому зона покрытия в документах ограничена 85 регионами, пояснил специалист. Плюс к этому страховые компании сейчас отказываются оформлять каско, которое действует и в новых регионах, добавил он.

Транзит по новым территориям может увеличить стоимость страхования грузов примерно на 50%, сказали «Известиям» в «Совкомбанк Страховании». Там объяснили: цены будут выше, так как в присоединенных регионах сейчас переходный период (речь идет об их интеграции), а значит, риски выше.

В «Астро-Волге» также планируют поднять стоимость страхования из-за изменения пути следования, сказали «Известиям» в компании. Тарифы будут рассчитывать индивидуально, добавили в пресс-службе страховщика.

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