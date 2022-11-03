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Первую АЭС в Польше планируют построить к 2033 году

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Правительство Польши утвердило постановление о строительстве в республике первой атомной электростанции (АЭС) к 2033 году. Об этом сообщил на пресс-конференции польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в среду, 2 ноября.

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«После 4–5 лет интенсивной работы мы решились на американскую технологию», ― приводит его слова The First News.

Первая АЭС будет построена на побережье Балтийского моря и, по словам Моравецкого, ее стоимость составит около $20 млрд. Он добавил, что финансирование первого этапа польской ядерной программы обеспечено.

Министр климата и окружающей среды Анна Москва сообщила, что точное местоположение АЭС будет определено после того, как проект получит экологическое разрешение, передает Politico. Сообщается, что строительство может начаться в 2026 году.

По словам Моравецкого, в республике могут расположиться еще две АЭС.

«Согласно энергетической стратегии польского правительства, республика стремится построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью от 6 до 9 ГВт. Первый реактор должен заработать в 2033 году и вырабатывать порядка 1 ГВт электроэнергии. Последующие реакторы будут строиться каждые два года», ― добавили в публикации.

2 ноября совет министров Польши принял постановление о строительстве масштабных атомных электростанций в республике, где говорится, что АЭС будет построена на базе американской реакторной технологии AP1000.

«Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет значительным импульсом развития для нашей экономики», ― заявила Анна Москва, ее слова приводятся пресс-службой ведомства.

Еще 28 октября глава министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм сообщил, что американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши АЭС.

В октябре 2020 года Польша подписала с США договор о сотрудничестве в области расширения и развития ядерной энергетической программы страны.

Отчасти договор приняли для снижения энергетической зависимости страны от России. В изначальных планах у стран — строительство шести крупных ядерных реакторов.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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