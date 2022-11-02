Грибник нашел артиллерийский снаряд в Тамбовской области

В Мичуринском районе Тамбовской области грибник нашел артиллерийский снаряд со следами коррозии. Об этом в среду, 2 ноября, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на управление Росгвардии по региону.

76-миллиметровый боеприпас был обнаружен в лесу рядом с селом Круглое. Выяснилось, что он лежал в лесу со времен Великой Отечественной войны. «Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вал» Управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали находку и уничтожили боеприпас вдали от населенного пункта», — говорится в сообщении.

20 октября сообщалось об обнаружении боеприпасов времен Первой мировой войны в поселке Комсомолец в Тамбовской области. На снарядах выявлены следы сильной коррозии и механические повреждения.