Боеприпасы времен Первой мировой войны нашли в Тамбовской области

Два старых боеприпаса обнаружены во время земляных работ в поселке Комсомолец в Тамбовской области. Опасные предметы вывезены в отдаленное место для уничтожения.

По словам взрывотехников, боеприпасы находились в земле со времен Первой мировой войны. Специалисты уточнили, что речь идет об артиллерийских снарядах калибра 152 мм. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На боеприпасах обнаружены следы сильной коррозии, а также механические повреждения. Снаряды вывезли в безопасное место и уничтожили.

Кроме того, за неделю сотрудники Росгвардии выполнили свыше 50 проверок владельцев оружия. Выявлено 24 административных нарушения.

В начале октября в Подмосковье за двое суток обезвредили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Снаряды были обнаружены в Одинцовском и Солнечногорском городских округах.