Жителей Самарской области предупредили о гололедице

В Самарской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в среду, 2 ноября, пишет НИА «Самара» со ссылкой Приволжское УГМС.

Гололед в регионе ожидается ночью и днем 3 ноября.

«Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим», — также приводится в материале сообщение МЧС.

Ранее в этот день автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов поддержал инициативу о штрафах за шины не по сезону. Как считает специалист, ужесточать законодательство в сфере правил дорожного движения (ПДД) необходимо.