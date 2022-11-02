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Автоэксперт поддержал инициативу о штрафах за шины не по сезону

Автоэксперт Солдатов поддержал инициативу МВД о штрафах за шины не по сезону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В гололед поездки на летней резине, с большой долей вероятности, приводят к ДТП. На это указал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов. Так он прокомментировал инициативу МВД России о необходимости штрафовать водителей за шины не по сезону.

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Как считает специалист, ужесточать законодательство в сфере правил дорожного движения (ПДД) необходимо.

«Несмотря на действительно хорошую работу ГИБДД, направленную на снижение общего количества ДТП, водителям, да и пассажирам необходимо напоминать о той ответственности, которую они несут, являясь участниками дорожного движения. К огромному сожалению, пока самое эффективное наказание — рублем», — подчеркнул Солдатов.

По его словам, на это многие водители могут возразить, что нет необходимости штрафовать за «мелкие» неисправности. Однако на практике водитель сначала забывает про фары, потом про антиблокировочную систему (ABS), и в результате все неисправности превращаются в одну большую, а порой и вовсе трагичную аварийную ситуацию, указал автоэксперт.

«Отдельно хочется сказать про шины. В гололед поездки на летней резине в 80% приводят к ДТП, и отговорки в стиле «я не успел, в салонах очереди» не должны никого волновать. Если водитель заранее не подготовился к сезону, то пусть платит штраф и исправляет ситуацию», — добавил Солдатов.

О предложении МВД штрафовать водителей за шины не по сезону стало известно 1 ноября. Данный норматив уже есть в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», но ГИБДД за его нарушение пока не штрафует. Если это предложение войдет в дополненный список неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация транспортных средств, то штраф за «неправильные» шины вступит в силу с 1 марта 2023 года.

За использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом Госавтоинспекция предлагает штрафовать водителей. Кроме того, предлагается запретить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

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