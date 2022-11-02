До конца года в Астрахани отремонтируют 20 улиц

До конца текущего года в Астрахани будет отремонтировано 20 улиц, Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заявил заместитель мэра города, начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Георгий Федулов.

По его словам, как отмечает «Астрахань-24», особое внимание в ходе работ уделяют тем участкам, где чаще случаются аварии. Так, на девяти опасных участках были установлены недостающие дорожные знаки, на четырех — искусственные неровности, на восьми — пешеходные ограждения.

Сейчас в Астрахани отремонтировали 14 улиц. В октябре приступили к ремонту еще шести, что стало возможным за счет сэкономленных средств.

Ранее сообщалось о планах реконструировать участок региональной автодороги «Умнас» в Якутии. Реконструируемый участок расположен на территории Якутска. Его протяженность составляет 8,2 км.