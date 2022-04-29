Более 2 млрд рублей выделят на реконструкцию трассы «Умнас» в Якутии
В Якутии планируют реконструировать участок региональной автодороги «Умнас». О поиске подрядчика на работы объявило управление автодорог республики.
Реконструируемый участок расположен на территории Якутска. Его протяженность составляет 8,2 км. В рамках первого этапа подрядчик приведет в порядок отрезок в 4,051 км, в рамках второго — 4,194 км.
Максимальная стоимость контракта оценивается в 2,293 млрд рублей. Средства выделят из дорожного фонда республики, пишет ИА SakhaNews.
Трасса «Умнас» протяженностью 1,216 км является одним из важнейших магистральных направлений в Якутии. Завершить ее ремонт планируется до 1 октября 2024 года.