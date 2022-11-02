Синоптик спрогнозировал потепление в Московском регионе 3 ноября

Синоптик, ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 2 ноября, спрогнозировал потепление в Москве и области в четверг, 3 ноября.

В своем Telegram-канале Тишковец рассказал, что легкое потепление в регионе слегка отодвинет надвигающуюся зиму. В четверг, 3 ноября, ветер будет слабым с порывами от 2 до 7 м/с. В ночное время температура воздуха в Москве составит от -1 до -4 градусов, по области — от 0 до -5 градусов. На дорогах из-за этого может образоваться гололедица.

Днем в столице ожидается от +1 до +4 градусов, в Подмосковье — от 0 до +5 градусов, пишет сайт kp.ru. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Тишковец добавил, что в четверг прогнозируется усиление влияния антициклона, потому погода медленно возьмет курс на постепенное улучшение. Ожидается облачность с прояснениями.

Ранее 2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой декаде ноября москвичам не стоит ожидать устойчивых морозов и снежного покрова. По его словам, до 13 ноября также не стоит ждать устойчивых отрицательных температур, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Вильфанд отметил, что в ноябрьские праздники в столице ожидается солнечная, маловетреная и в целом комфортная погода. Он пояснил, что температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

В целом предстоящей зимой, по словам специалиста, в Москве и в центре европейской России температура будет около нормы. Согласно прогнозам, температура будет несколько ниже, чем прошлой зимой. Между тем экстремально холодной зимы не ожидается, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ночь на 30 октября стала самой теплой в месяце с 1948 года. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже +9,7 градусов, а на метеостанции Балчуг ночная температура составила +10 градусов, пишет НСН.