Польские власти сообщили об изъятии у посольства РФ базы отдыха под Варшавой

Польша изъяла у посольства России базу отдыха под Варшавой, которую российское дипведомство арендовало с 1980-х годов. Об этом заявил в среду, 2 ноября, заместитель министра климата и окружающей среды Эдвард Сярка.

«Центр, арендованный посольством России на Зегжинском водохранилище, перешел в собственность государственного лесного хозяйства», — сказал Сярка, чьи слова передает Portal Samorządowy.

Он напомнил также, что в середине апреля этого года лесная инспекция расторгла контракт с посольством в связи с неуплатой арендной платы.

Сярка добавил, что в настоящее время проводятся инвентаризация и техническая оценка.

«Надеюсь, что после его завершения будет предложено новое освоение земель», — отметил он.

До этого, 15 сентября, российское посольство в Варшаве получило ноту от властей Польши с требованием о возврате семи картин, которые якобы находятся в запасниках Пушкинского музея.

Ранее, в начале июня посол РФ в Польше Сергей Андреев отметил самый низкий уровень отношений России и Польши за всю историю. Несколькими днями ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы Польши поддержать конфискацию российской собственности в стране.

30 марта Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».