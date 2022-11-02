Эксперт рассказал о трех вступивших в силу в ноябре изменениях в России

В ноябре микрофинансовые организации (МФО) лишились права выдавать займы под залог недвижимости, вид на жительство стал бессрочным, а неквалифицированных инвесторов ограничили в сделках. Об этом финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал «Известиям» в среду, 2 ноября.

Говоря об изменениях, которые коснутся получателей микрокредитов, эксперт отметил, что это важная веха в контроле деятельности МФО.

«Не секрет, что эпизоды с потерей недвижимости из-за небольшого кредита достаточно часто встречались в конце прошлого десятилетия, причем в судебном порядке они стали нормально оспариваться только после того, как на это стала обращать внимание общественность — до этого такие кейсы встречались сплошь и рядом, особенно в регионах», — сказал он.

Теперь при микрокредитовании лишиться жилья будет невозможно, добавил он.

Кричевский подчеркнул, что при этом проблема финансовой и юридической грамотности не решится через запреты на определенные действия для финансовых организаций. Он считает, что это та ниша, в которой нужно проводить системную работу.

«Подписывать документы не глядя — это старинная российская забава, чтобы потом из трясины, созданной своими же руками, себя и вытаскивать. Для того чтобы таких эпизодов не встречалось, нужно проводить работу с населением, а не с МФО», — отметил эксперт.

Кричевский также напомнил, что с этого месяца в России введен бессрочный вид на жительство.

«По сути, всё объясняется довольно просто. Во-первых, продление вида на жительство — это лишняя бюрократия. Во-вторых, вид на жительство упрощает получение гражданства, а в новых резидентах страны после массового отъезда экономически активного населения есть определенная необходимость, особенно в инвестициях в государственную экономику», — рассказал он.

По его словам, серьезных рисков здесь нет, так как по решению суда вид на жительство может быть отозван, если на это имеются какие-либо веские причины — к примеру, серьезный административный проступок или нарушение Уголовного кодекса РФ, где наказание может быть заменено на депортацию.

Еще одно нововведение, которое действует с ноября, заключается в том, что брокеры РФ больше не исполняют поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг компаний из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 10%.

«Формулировка Центробанка — это сокращение рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку регулятор опасается блокировки ценных бумаг трейдеров. Отсюда и столь резкие ограничения на количество бумаг западных компаний в портфелях», — сказал эксперт.

По его словам, деньги инвесторов, которые уходят из одних компаний, перейдут в другие и выбора не так много — «либо российские акции, либо Китай и Гонконг, которые пока что для россиян в новинку».

«Памятуя о том, что объемы торгов в РФ в основном создают те, кого принято считать инсайдерами, и помня, что они активно распродавали акции российских компаний в период, когда рынок подходил к пиковым значениям в прошлом октябре и восстанавливался в январе, можно говорить о том, что новичкам, покупающим российские голубые фишки, возможно, опять придется терпеть серьезные убытки из-за распродаж бумаг крупными игроками», — сказал он, уточнив, что такая гипотеза может быть одним из вариантов резкого сокращения возможностей для покупки бумаг западных компаний.

При этом он считает, что регулятор и другие ведомства будут придерживаться формулировки о перестраховке на случай блокировки.

Как ранее сообщалось, в ноябре у бывших летчиков и работников угольной промышленности повысилась пенсия. В регионах упростили процесс получения социальных выплат — их теперь перечисляют напрямую из бюджета на карту «Мир». В госорганах стартовал эксперимент по переходу на отечественный софт.