Посол Уругвая дал высокую оценку детской премии Росприроднадзора

Чрезвычайный и полномочный посол Восточной Республики Уругвай в Российской Федерации Даниэль Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой высоко оценил инициативу Росприроднадзора — международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого». По словам дипломата, дети из Уругвая обязательно примут участие в этом проекте.

«Для нас честь принять вас в посольстве, госпожа Радионова. Росприроднадзор осуществляет очень важную деятельность, и ваш опыт неоценим. Мы будем рады взаимодействовать и надеемся, что вы сможете принять участие в первом заседании межправительственного переговорного комитета по разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, которое пройдет в Пуанте-дель-Эсте в Уругвае с 28 ноября по 2 декабря в этом году. Мы выражаем высокую оценку II международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», в которой дети и подростки со всего мира представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают свое видение по решению этих проблем. Это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию», — сказал посол.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что на премию «Экология — дело каждого» в этом году поступило свыше 1 тыс. иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мы благодарны за проведенную встречу, и нам очень ценно получить вашу обратную связь. Надеюсь, что удастся посетить Уругвай и принять участие в международной дискуссии, где речь пойдет в том числе о пластиковом мусоре (МПК-1). Нам ценно услышать голоса ребят из Уругвая, которые расскажут, как они берегут природу в своей стране и что они сами делают для защиты окружающей среды. Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая», — сказала Светлана Радионова на встрече.

Она подчеркнула, что премия Росприроднадзора была создана для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В проекте могут участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Премию «Экология — дело каждого» поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.