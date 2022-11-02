Рынок новых машин в октябре 2022 года сократился в России на 63%

По итогам октября текущего года россияне приобрели 43 308 новых легковых автомобилей. Такой показатель оказался на 63,1% меньше, чем в том же месяце 2021 года, сообщило 2 ноября агентство «Автостат».

Специалисты отметили, что ежемесячный прирост российского авторынка в октябре 2022 года прекратился. В мае текущего года было продано 27 458 автомобилей. В последующие четыре месяца объемы рынка росли, достигнув в сентябре 44 398 единиц. Теперь же последовало небольшое снижение.

Почти 40% всех купленных в октябре новых легковых машин пришлось на отечественную марку Lada — 17 113 экземпляров. Второе место занял китайский бренд Haval — 4316 автомобилей. На третьей позиции оказался еще один «китаец» — Chery (3838 машин). В топ-5 попали также корейские Kia (2738) и Hyundai (2720).

В модельном рейтинге лидерство уверенно сохраняет Lada Granta, на долю которой пришелся каждый четвертый автомобиль в России. В октябре жители РФ купили 10 978 машин данного семейства. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 3049 единиц. Третье место занял внедорожник Lada Niva Travel с показателем 2229 экземпляров.

Эксперты агентства отметили, что за десять месяцев 2022 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 518 011 машин. Это на 59,6% меньше результата за январь – октябрь 2021 года.

31 октября в Москве открылся шоурум китайских электромобилей марки Skywell. Первой и пока единственной моделью, которая представлена на отечественном авторынке, стал электрокроссовер ET5. Пока на машину принимают предзаказы, а товарные электрокары прибудут в конце ноября. Машина оснащена одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Полноприводной версии не предусмотрено. До 100 км/ч ET5 разгоняется за 9,6 с, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч. ET5 предлагается в двух богатых комплектациях. Стоимость автомобиля начинается от 4,5 млн рублей.