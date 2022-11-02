Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет
Мир
G7 намерена завершить введение потолка цен на нефть из РФ «в ближайшие недели»
Мир
В США назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России
Мир
Конгрессвумен США предупредила об отказе от помощи Украине в случае победы республиканцев
Общество
Расписание поездов «Таврия» изменилось из-за ремонта на Крымском мосту
Мир
Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников
Политика
Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
Политика
Путин заявил о необходимости вывезти из Херсона мирных жителей
Мир
Правительство Японии поддержало решение Sodeco сохранить долю в «Сахалине-1»
Общество
Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту
Мир
Байден заявил о скором «освобождении» Ирана
Мир
СМИ сообщили о договоренности США и их союзников о параметрах потолка цен на нефть из РФ

Рынок новых машин в октябре 2022 года сократился в России на 63%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам октября текущего года россияне приобрели 43 308 новых легковых автомобилей. Такой показатель оказался на 63,1% меньше, чем в том же месяце 2021 года, сообщило 2 ноября агентство «Автостат».

Чужие здесь приходят: какие иномарки можно купить в России
Китайский премиум и иранский масс-маркет против параллельного импорта

Специалисты отметили, что ежемесячный прирост российского авторынка в октябре 2022 года прекратился. В мае текущего года было продано 27 458 автомобилей. В последующие четыре месяца объемы рынка росли, достигнув в сентябре 44 398 единиц. Теперь же последовало небольшое снижение.

Почти 40% всех купленных в октябре новых легковых машин пришлось на отечественную марку Lada — 17 113 экземпляров. Второе место занял китайский бренд Haval — 4316 автомобилей. На третьей позиции оказался еще один «китаец» — Chery (3838 машин). В топ-5 попали также корейские Kia (2738) и Hyundai (2720).

В модельном рейтинге лидерство уверенно сохраняет Lada Granta, на долю которой пришелся каждый четвертый автомобиль в России. В октябре жители РФ купили 10 978 машин данного семейства. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом в 3049 единиц. Третье место занял внедорожник Lada Niva Travel с показателем 2229 экземпляров.

Эксперты агентства отметили, что за десять месяцев 2022 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил 518 011 машин. Это на 59,6% меньше результата за январь – октябрь 2021 года.

31 октября в Москве открылся шоурум китайских электромобилей марки Skywell. Первой и пока единственной моделью, которая представлена на отечественном авторынке, стал электрокроссовер ET5. Пока на машину принимают предзаказы, а товарные электрокары прибудут в конце ноября. Машина оснащена одним электрическим мотором, приводящим в движение передние колеса (204 л.с., 320 Нм). Полноприводной версии не предусмотрено. До 100 км/ч ET5 разгоняется за 9,6 с, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч. ET5 предлагается в двух богатых комплектациях. Стоимость автомобиля начинается от 4,5 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022