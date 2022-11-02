Группа «Россети» обеспечит энерготранзит для развития Транссиба

Компания «ФСК — Россети» начала строительство линий электропередач в Забайкальском крае, которые позволят обеспечить дополнительной мощностью Транссибирскую магистраль и повысить надежность электроснабжения центральных и восточных районов Забайкалья. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети».

По словам представителей «Россетей», новые линии электропередач свяжут тяговую железнодорожную подстанцию «Зилово» с ключевыми центрами питания региона — 220 кВ «Холбон» и «Могоча». Компания планирует инвестировать в создание нового 400-километрового энерготранзита более 21 млрд рублей.

В состав нового энерготранзита войдут две ЛЭП протяженностью 190 км и 211 км. Строительство ведется в холмистой местности с перепадом высот от 468 до 908 метров над уровнем моря. По словам представителей компании, энергетики установят более 1 300 стальных металлических опор, возведут несколько переходов через реки, включая приток Амура — Шилку.

При проектировании энергообъектов учитывались особенности региона — высокая сейсмоактивность и частые грозы. По всей протяженности ЛЭП будет проложен грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем для передачи технологической информации.

Для подключения новых ЛЭП будут расширены подстанции 220 кВ «Холбон» и «Могоча», питающие Транссиб, а также участвующие в выдаче мощности Харанорской ГРЭС и электроснабжении золотодобывающих предприятий Забайкалья.

Строительство линий электропередачи 220 кВ «Зилово — Холбон» и «Зилово — Могоча», а также реконструкция двух центров питания входят в состав нацпроекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также в макропроект группы «Россети» по развитию схемы внешнего электроснабжения Восточного полигона РЖД.