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Toyota представила концепт гоночного хэтчбека GR Corolla Rally

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Фото: Toyota
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Компания Toyota в рамках американской выставки тюнинга Sema-2022 показала прототип гоночной машины для ралли на базе GR Corolla. Об этом 2 ноября сообщил портал Drom.

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Машина создана на базе мелкосерийного спортивного хэтчбека GR Corolla Circuit Edition 2023, но отличается от него адаптацией к требованиям профессионального ралли. GR Corolla Rally отличается от «донора» выполненными из углепластика оригинальными передним антикрылом, расширителями колесных арок и наличием заднего антикрыла. Данный обвес увеличивает прижимную силу машины на высоких скоростях.

Масляный радиатор и радиатор трансмиссии установлены за водителем и штурманом, воздух к ним подводится через специальные заборники, которые расположены в углах задних окон. Кузов усилен специальным сварным трубчатым каркасом безопасности. В комплектацию машины также входят система автоматического пожаротушения OMP Racing и переговорный комплекс для пилота и штурмана от ZeroNoise.

Под капотом находится трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 300 л.с. Мотор оснащен воздушным фильтром высокой пропускной способности от MagnaFlow. Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, привод полный.

Стандартная подвеска заменена на детали специализированной компании Tein. Новая подвеска подготовлена для заездов по гравийным покрытиям. Колеса гоночные, размерности 215/60 R17 с шинами Continental Viking Contact 7 и коваными дисками OZ x8J.

20 октября Toyota Motor сообщила, что дополнила гамму европейских моделей спортивной модификацией кроссовера RAV4. Такая версия имеет приставку GR Sport (Gazoo Racing). У машины установлена жесткая подвеска с оригинальными пружинами и амортизаторами, а также есть ряд стилевых особенностей в экстерьере и интерьере. Топ-версия спортивной модификации выпускается только в версии подзаряжаемого гибрида. Такой RAV-4 оснащен полным приводом, а мощность версии составляет 306 л.с.

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