Эрдоган не исключил проведения в Турции референдума о ношении хиджаба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения в стране референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба в случае, если парламент не примет соответствующие поправки в Конституцию. Об этом он заявил 2 ноября в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Он отметил, что пакет соответствующих поправок в Конституцию подготовлен. После обсуждения документа в случае необходимости предложения могут быть доработаны. Уже после этого проект будет направлен в парламент.
«Мы надеемся, что предложение о поправке к Конституции будет реализовано при широком консенсусе. Если это соглашение не будет достигнуто, мы готовы предпринять другие шаги, включая плебисцит», — цитирует его турецкое издание Yeni Şafak.
О рассмотрении возможности вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в Конституции страны права женщин носить хиджаб Эрдоган сообщил еще 22 октября.
Изначально такую идею предложил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемал Кылычдароглу, предложив внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент, пишет «Газета.ru».