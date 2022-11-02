Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

Эрдоган не исключил проведения в Турции референдума о ношении хиджаба

0
Фото: Global Look Press/Memo Garcia
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведения в стране референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба в случае, если парламент не примет соответствующие поправки в Конституцию. Об этом он заявил 2 ноября в парламенте на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Хиджаб раздора: Иран охватили беспорядки из-за смерти 22-летней девушки
Протесты не утихают уже две недели, а их движущей силой стали женщины

Он отметил, что пакет соответствующих поправок в Конституцию подготовлен. После обсуждения документа в случае необходимости предложения могут быть доработаны. Уже после этого проект будет направлен в парламент.

«Мы надеемся, что предложение о поправке к Конституции будет реализовано при широком консенсусе. Если это соглашение не будет достигнуто, мы готовы предпринять другие шаги, включая плебисцит», — цитирует его турецкое издание Yeni Şafak.

О рассмотрении возможности вынести на общенациональный референдум вопрос о закреплении в Конституции страны права женщин носить хиджаб Эрдоган сообщил еще 22 октября.

Изначально такую идею предложил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемал Кылычдароглу, предложив внести соответствующий законопроект на рассмотрение в парламент, пишет «Газета.ru».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022