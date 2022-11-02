Власти Башкирии потратят на содержание площади в Уфе 1 млн рублей в месяц

Власти Башкирии готовы тратить на содержание Советской площади в Уфе порядка 1 млн рублей. Такой вывод делает ИА «МедиаКорСеть» после анализа условий аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

Сумма чуть менее 1 млн рублей получается, если разделить стоимость контракта на семь месяцев, с начала декабря нынешнего года до конца июня следующего года, отмечает агентство.

Подрядчику за эту сумму придется ухаживать за растениями, от газонной травы до кустов и деревьев, а также за мраморными и гранитными поверхностями. Победитель аукциона также должен содержать в порядке садово-парковые дорожки, лестницы, скамейки и урны.

Также агентство отмечает, что на благоустройство Советской площади было выделено из регионального бюджета более 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Уфе в связи с предстоящей реконструкцией Советской улицы перекрыли движение на участке по улице Пугачева. Ожидается, что ремонтные работы продлятся около двух лет.