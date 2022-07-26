Движение на улице Пугачева в Уфе перекрыли в связи с реконструкцией
В Уфе в связи с предстоящей реконструкцией перекрыли движение на участке по улице Пугачева. Об этом 26 июля сообщает «МедиаКорСеть».
Движение перенаправили по объездной дороге после того, как миновал утренний час-пик. Наблюдать за происходящим можно в режиме онлайн с помощью видеокамеры, установленной на пересечении улиц Армавирской и Пугачева.
В начале перекрытого участка установили заградительные бетонные блоки и тяжелую спецтехнику. Сами ремонтные работы еще не стартовали, однако ожидается, что они продлятся около двух лет.