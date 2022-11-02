Умерла российская актриса Светлана Спиридонова

На 63-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Светлана Спиридонова. Об этом 31 октября сообщил ярославский Театр драмы имени Федора Волкова.

«Более 30 лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях первого русского театра. Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны», — отмечается в сообщении на сайте театра.

Причина смерти актрисы не названа, однако уточняется, что Спиридонова тяжело болела.

Прощание с артисткой пройдет 2 ноября в Ярославле.

Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. Она снималась в таких фильмах, как «Люби меня, как я тебя», «Земский доктор», «Берега любви», «Напарницы» и др.

Среди ролей актрисы в театре — работы в спектаклях режиссера Сергея Пускепалиса, среди которых «С любимыми не расставайтесь», «Снежная кутерьма», «Три сестры».

Из последних работ Спиридоновой в театре отметили роль в спектакле «Чайка. Эскиз» А.П. Чехова (режиссер Евгений Марчелли), а также работу «Калина красная» В. Шукшина в постановке Владимира Даная.

15 октября сообщалось, что на 77-м году жизни умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев. Более 40 лет он работал в Пензенской областной филармонии, затем в Пензаконцерте. Также Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.