Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев

Заслуженный артист России Анатолий Хрусталев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает министерство культуры Пензенской области.

«Весь трудовой путь Анатолия Николаевича — это яркий пример преданности профессии и отечественной культуре, образец подлинного служения искусству, достойный глубочайшего уважения. Выражаем соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится днем 15 октября в церкви Петра и Павла.

Анатолий Хрусталев — актер, заслуженный артист РФ. Более 40 лет он работал в Пензенской областной филармонии, затем в Пензаконцерте. Также Хрусталев был ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.