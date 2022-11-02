Реклама
Прямой эфир
Мир
Мировые центробанки закупили на 115% больше золота в III квартале года
Здоровье
У каждого двадцатого россиянина нашли мутацию, повышающую риск псориаза
Мир
США опровергли утверждения о переброске РФ гиперзвуковых ракет в Белоруссию
Общество
В Подмосковье стартовала экологическая акция по сбору старых шин
Мир
Министр Киришчи назвал шок реакцией Турции на приостановку участия РФ в зерновой сделке
Мир
Американцы потребовали проверить финансовую помощь Украине
Мир
Турция передала Украине сведения об озабоченности РФ в связи с нападением в Севастополе
Мир
Проект резолюции РФ о неразмещении первыми оружия в космосе приняли в ГА ООН
Происшествия
Мужчина в Горловке пострадал после контакта со взрывоопасным предметом
Мир
Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Мир
На Украине приостановили рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию и ВНЖ
Мир
Украинцам посоветовали на зиму переехать из города в сельские дома с печами

Более 700 народных троп благоустроили в Подмосковье с начала года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области с начала 2022 года благоустроили более 700 народных троп в рамках программы «Пешком». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщается на сайте регионального правительства.

На своем месте: сколько автомобилисты Москвы вложили в ремонт дворов
Куда и на что столичные власти направили собранные с платных парковок деньги

Отмечается, что обновленные народные тропы помогают жителям быстрее добираться до школ, детских садов, поликлиник и остановок общественного транспорта.

«Вместо того чтобы бороться с вытоптанными газонами, мы сделали из этого решение для удобства населения и получаем по этому поводу множество позитивных откликов. Жители за появление благоустроенных объектов для комфортного передвижения в том или ином месте проголосовали ногами», — приводит телеканал «360» слова руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой.

В 2022 году в программе «Пешком» участвуют 38 городских округов. В некоторых из них работы уже завершены. На данный момент с начала 2022 года спроектировано и отремонтировано 713 дорожек.

Всего в регионе будут обустроены 756 народных троп. Все пешеходные маршруты выбрали с учетом потребностей жителей, отмечает РИАМО.

31 октября стало известно, что благоустройство территорий, прилегающих к водоемам, завершили в Московской области в рамках программы «100 прудов и озер». Местных жителей обеспечили беспрепятственным доступом к воде, пешеходными дорожками и местами для отдыха.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022