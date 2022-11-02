Более 700 народных троп благоустроили в Подмосковье с начала года
В Московской области с начала 2022 года благоустроили более 700 народных троп в рамках программы «Пешком». Об этом во вторник, 1 ноября, сообщается на сайте регионального правительства.
Отмечается, что обновленные народные тропы помогают жителям быстрее добираться до школ, детских садов, поликлиник и остановок общественного транспорта.
«Вместо того чтобы бороться с вытоптанными газонами, мы сделали из этого решение для удобства населения и получаем по этому поводу множество позитивных откликов. Жители за появление благоустроенных объектов для комфортного передвижения в том или ином месте проголосовали ногами», — приводит телеканал «360» слова руководителя Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой.
В 2022 году в программе «Пешком» участвуют 38 городских округов. В некоторых из них работы уже завершены. На данный момент с начала 2022 года спроектировано и отремонтировано 713 дорожек.
Всего в регионе будут обустроены 756 народных троп. Все пешеходные маршруты выбрали с учетом потребностей жителей, отмечает РИАМО.
31 октября стало известно, что благоустройство территорий, прилегающих к водоемам, завершили в Московской области в рамках программы «100 прудов и озер». Местных жителей обеспечили беспрепятственным доступом к воде, пешеходными дорожками и местами для отдыха.