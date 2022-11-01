Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана
Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. Об этом 1 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.
Саудовские официальные лица заявили о том, что Тегеран якобы планирует совершить атаки не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане, утверждает издание. Отмечается, что целью Ирана является отвлечение внимания от внутренних протестов.
С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась.
Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.
Власти Ирана отмечали, что беспорядки в стране реализовали разведки США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии. Тегеран обвиняет в поддержке акций протеста страны Запада, которые в своих СМИ тиражируют сообщения с призывами к свержению власти.