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Саудовская Аравия поделилась с США данными о планирующейся атаке Ирана

WSJ: Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о планирующейся атаке Ирана
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Фото: REUTERS/West Asia News Agency
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Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. Об этом 1 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

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Саудовские официальные лица заявили о том, что Тегеран якобы планирует совершить атаки не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане, утверждает издание. Отмечается, что целью Ирана является отвлечение внимания от внутренних протестов.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась.

Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

Власти Ирана отмечали, что беспорядки в стране реализовали разведки США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии. Тегеран обвиняет в поддержке акций протеста страны Запада, которые в своих СМИ тиражируют сообщения с призывами к свержению власти.

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