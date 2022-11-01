Аналитики оценили базовую продовольственную корзину россиянина

Средняя стоимость базовой продовольственной корзины россиянина составила 3823 рубля, подсчитали аналитики из исследовательского холдинга «Ромир».

В ходе исследования изучались цены на 32 товарные группы в девяти торговых сетях трех разных форматов: магазинах у дома, гипермаркетах и супермаркетах. При расчете стоимости базовой корзины учитывались основные продовольственные товары, включая хлеб, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты и яйца.

Результаты исследования показывают, что в Санкт-Петербурге, Химках, Москве, Мытищах и в Уфе средняя стоимость потребительской продуктовой корзины составляет примерно 4 тыс. рублей. При этом среди магазинов у дома самая низкая стоимость продовольственной корзины отмечена в торговой сети «Пятерочка» (в среднем — 3315 рублей). Самой дорогой сетью стал «ВкусВилл» со средней стоимостью базового набора продуктов в 5103 рубля.

Среди супермаркетов и гипермаркетов самая низкая стоимость продовольственной корзины зафиксирована в торговых сетях «Магнит Гипермаркет» (3716 рублей) и «Лента» (3831 рубль), а самая высокая — в Spar (4095 рублей).

Для исследования эксперты составили список товаров, которые отвечают требованиям Росстата о содержании минимальной продуктовой корзины в 2022 году. В случае отсутствия какого-либо товара в исследуемой сети в качестве альтернативы подбирался идентичный. Если категория совсем отсутствовала, то посещалось еще несколько точек данной сети в конкретном регионе.