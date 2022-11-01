Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган поблагодарил Путина за его слова о Турции во время выступления на «Валдае»
Мир
Макрон осудил решение РФ приостановить участие в зерновой сделке
Политика
Правительство РФ перераспределило полномочия вице-премьеров Новака и Хуснуллина
Мир
Премьер Саксонии счел разрыв отношений с РФ историческим беспамятством
Мир
В Киеве откажутся от троллейбусов ради экономии электроэнергии
Мир
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции Акаром
Мир
Военные США обстреляли детей конфетами из HIMARS в честь Хеллоуина
Мир
В Швеции заявили о готовности разместить ядерное оружие НАТО в стране
Происшествия
Два человека погибли в результате украинского обстрела поселка Благодатное в ДНР
Происшествия
Подросток подорвался на мине «Лепесток» в Донецке
Мир
Латвия намерена пересмотреть договор с Россией об эксплуатации нефтепроводов
Наука
SpaceX запустила ракету со спутником для нужд американских военных

Эксперт объяснил негативное влияние пробок на дороге на эмоциональное состояние

Эксперт Белогруд назвал пробки на дорогах причиной тревожности и проблем со сном
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частые пробки на дороге значительно влияют на эмоциональное состояние человека, они могут спровоцировать возникновение стресса и тревожности. Об этом заявил 1 ноября преподаватель департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Игорь Белогруд.

Печень тоски: какие продукты избавляют нас от стресса
Врачи рассказали, как можно справиться с хандрой без алкоголя

По его словам, находясь в пробке, человек чувствует себя бессильным, так как он никак не может повлиять на сложившиеся обстоятельства. Также мозг начинает обдумывать все негативные последствия пробки, уверяет эксперт. Например, возможное опоздание на работу или важную встречу. В результате — уровень стресса повышается.

«В пробках часто можно встретить людей, которые испытывают гнев, мышечное напряжение, возбуждение или нервозность — симптомы, которые в долгосрочной перспективе также могут оказать негативное влияние на наш организм. Например, проблемы со сном, артериальное давление и даже сердечно-сосудистые заболевания могут стать следствием постоянного пребывания в пробках», — рассказал он «Газете.Ru».

Белогруд также обратил внимание и на то, что в пробках активнее набирают лишний вес. Он объяснил это тем, что, во-первых, сидячий образ жизни увеличивает риски ожирения. Во-вторых, это привычка заедать стресс. Специалист посоветовал автолюбителям обратить внимание на «практики преодоления». Они, по его словам, помогут этого избежать и снизить стресс в подобных ситуациях.

Также Белогруд указал, что долгое нахождение в пробках вредит и физическому состоянию человека. Он рассказал, что исследования, проведенные в британском университете Суррея, показали, что в тот момент, когда человек сидит в авто в пробке, уровень загрязнения в салоне увеличивается до 40% по сравнению с тем, когда автомобиль находится в движении.

13 октября бизнес-коуч Катерина Акман назвала способы борьбы со стрессом на работе. По ее мнению, справиться со стрессом помогут дыхательные практики, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022