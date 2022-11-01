Эксперт объяснил негативное влияние пробок на дороге на эмоциональное состояние

Частые пробки на дороге значительно влияют на эмоциональное состояние человека, они могут спровоцировать возникновение стресса и тревожности. Об этом заявил 1 ноября преподаватель департамента психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Игорь Белогруд.

По его словам, находясь в пробке, человек чувствует себя бессильным, так как он никак не может повлиять на сложившиеся обстоятельства. Также мозг начинает обдумывать все негативные последствия пробки, уверяет эксперт. Например, возможное опоздание на работу или важную встречу. В результате — уровень стресса повышается.

«В пробках часто можно встретить людей, которые испытывают гнев, мышечное напряжение, возбуждение или нервозность — симптомы, которые в долгосрочной перспективе также могут оказать негативное влияние на наш организм. Например, проблемы со сном, артериальное давление и даже сердечно-сосудистые заболевания могут стать следствием постоянного пребывания в пробках», — рассказал он «Газете.Ru».

Белогруд также обратил внимание и на то, что в пробках активнее набирают лишний вес. Он объяснил это тем, что, во-первых, сидячий образ жизни увеличивает риски ожирения. Во-вторых, это привычка заедать стресс. Специалист посоветовал автолюбителям обратить внимание на «практики преодоления». Они, по его словам, помогут этого избежать и снизить стресс в подобных ситуациях.

Также Белогруд указал, что долгое нахождение в пробках вредит и физическому состоянию человека. Он рассказал, что исследования, проведенные в британском университете Суррея, показали, что в тот момент, когда человек сидит в авто в пробке, уровень загрязнения в салоне увеличивается до 40% по сравнению с тем, когда автомобиль находится в движении.

13 октября бизнес-коуч Катерина Акман назвала способы борьбы со стрессом на работе. По ее мнению, справиться со стрессом помогут дыхательные практики, соблюдение режима сна, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.