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Военный эксперт рассказал о пользе взлома программы DELTA для разведки РФ

Военный эксперт Леонков: взлом программы DELTA покажет, какие силы противника есть на линии соприкосновения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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Военный эксперт Алексей Леонков 1 ноября рассказал «Известиям», что программа управления украинскими войсками DELTA поможет российской разведке.

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Ранее хакер Джокер из Донецкой Народной Республики сообщил, что ему удалось взломать программу американского производства DELTA. По его словам, все планы военного командования Украины раскрыты и переданы «куда следует».

«Delta — это один из интерфейсов боевой системы управления, который позволяет обмениваться информацией на театре военных действий. Она нужна для удобства планирования боевых операций, но это не та система, которая используется непосредственно на поле боя. Зато она позволяет определить, где какие войска стоят, свои и чужие, помогает определиться с логистикой и так далее», — сказал Леонков.

Эксперт отметил, что взлом программы может дать четко понять, какие силы и средства есть на линии боевого соприкосновения, где они конкретно находятся в данный момент времени.

«Это дополнит нашу систему разведки, поможет отслеживать. Но думаю, после того как ее взломали, доступ в эту систему для пользователей будет изменен», — заключил он.

В сентябре «Известия» узнали, что «Злые русские хакеры» выложили в открытый доступ на специально созданный для этого сайт «НемеZида» сведения более чем о 1,5 тыс. украинских разведчиков. Среди обнародованных данных есть информация о представителях разведки, которые работают под прикрытием посольств более чем в 20 странах, как активно поддерживающих Украину в противостоянии с Россией, так и придерживающихся более сдержанной позиции.

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