Dodge показал прототип нового Charger Daytona SRT

Компания Dodge представила на американской выставке Sema, которая специализируется на автотюнинге, прототип нового Charger Daytona SRT. Для трех версий электромобиля производитель предложил по два заводских тюнинг-пакета — eStage 1 и eStage2, об этом 1 ноября сообщило издание «Авторевю».

Отмечается, что новая версия электромобиля Charger Daytona SRT символизирует будущее марки. Машина окрашена в броский красный цвет, у нее углепластиковые колесные диски и шины для дрег-рейсинга, гонок по прямой на дистанции 402 м.

Одной из главных особенностей электрокара является перенастроенная наружная акустическая система электромобиля, которая отвечает за имитацию звука выхлопа машины, как у бензиновых моделей с мотором V8.

В Dodge сообщили о наборе модификаций будущего Charger на электротяге. Основных версий запланировано три, но для каждой из них будет предложено по два заводских тюнинг-пакета: eStage1 и eStage2.

Базовой версии положены электромоторы суммарной мощностью 462 л.с., отдачу которых можно повысить до 503 или 544 л.с. соответственно. Средний Charger включает в себя силовой агрегат общей мощностью 598 л.с., а пакеты повышения мощности добавят по 639 и 680 «лошадей» соответственно.

Мощность топ-версии компания не раскрыла, сообщив, что серийный электромобиль бренда появится в 2023 году.

Не забыла компания и о традиционных бензиновых двигателях, которые предназначаются для тюнинговых машин. Производитель показал компрессорный агрегат V8 работающий на бензине под названием Hellephant мощностью от 1000 до 1100 л.с. Помимо мощной модификации был показан относительно спокойный двигатель, отдача которого рассчитана на 900–1000 л.с.

16 августа Dodge сообщил, что приступил к выпуску последних бензиновых моделей Challenger и Charger. В машинах будут только бензиновые шести- и восьмицилиндровые моторы, что является возвратом к детройтским маслкарам фирмы образца 1960–1970-х годов. Начиная с 2023 года компания будет производить только электромобили.