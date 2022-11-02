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Россияне рассказали о готовности работать по выходным ради повышения

Опрос: более трети россиян готовы к переработкам и работе по выходным ради повышения
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Фото: Global Look Press/Russian Look/Andrey Arkusha
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Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, на что готовы россияне ради одобрения со стороны начальства и повышения. Текст имеется в распоряжении «Известий».

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Более трети опрошенных россиян (36%) рассказали, что ради повышения готовы к переработкам или работе по выходным дням. Еще 13% респондентов отметили, что готовы переехать в другой город, а 6% готовы проводить с начальством личное время.

По 1% участников опроса для повышения могли бы терпеть грубое отношение со стороны руководства, распускать слухи и сплетни о коллегах или мешать работе коллег.

При этом 51% опрошенных ни на что ради повышения не готовы. В варианте «Другое» 7% респондентов чаще всего указывали, что готовы более усердно выполнять свою работу.

Конкуренцию в коллективе за внимание начальства отмечают 23% россиян. 8% из них конкурируют с коллегами, чтобы показать руководителям, что они достойны большего. Для 7% респондентов конкуренция представляет дополнительную мотивацию, а еще 8% участников исследования отметили, что руководство само подталкивает сотрудников к конкуренции между собой.

18% опрошенных рассказали, что в их дружном коллективе нет места конкуренции, а 59% россиян отметили, что не конкурируют, потому что сосредоточены на качестве своей работы.

8% опрошенных честно признались, что им приходилось прибегать к нечестным методам конкуренции и подставлять коллег, а 13% рассказали, что их однажды подставили коллеги ради поощрения от начальства.

9 сентября было опубликовано исследование рекрутингового ресурса HeadHunter, согласно которому самым главным страхом соискателей является боязнь не найти новую работу, причем больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%), а также IT-специалисты (43%). На втором месте среди страхов соискателей — боязнь оказаться обманутым работодателем, например столкнуться с мошенником, а третье место в рейтинге страхов занимают опасения остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так. Кроме того, 19% опрошенных при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя.

За день до этого были опубликованы результаты опроса «Работа.ру», согласно которым чаще всего опаздывают сотрудники, которые зарабатывают от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Большинство сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей (60%) также не приходят на работу вовремя только из-за экстренных ситуаций.

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