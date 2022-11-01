En+ Group установила экологичный электрофильтр на ТЭЦ-6 в Братске

Специалисты российского энергохолдинга En+ Group завершают установку золоулавливающего электрофильтра на ТЭЦ-6 в Братске.

По данным En+ Group, конструкция весом более 500 тонн способна задерживать свыше 99% выбросов. Компания также модернизирует турбину и котел, устанавливает электрофильтры. Как сообщил руководитель энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков, стоимость проекта в целом превышает 1,3 млрд рублей.

Хардиков также пояснил: «Очистка воздуха на ТЭЦ с помощью электрофильтров существенно улучшает его качество. А формирующийся в электрофильтрах субстрат является востребованным в регионе товаром для производства бетона. Производители бетона контрактуют этот субстрат на годы вперед. Все работы по модернизации оборудования ТЭЦ-6 ведутся российским подрядчиком, оборудование также отечественного производства на основе российско-швейцарской разработки».

Техническое перевооружение золоуловителей на ТЭЦ-6 проходит в рамках федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». КПД новых фильтров российского производства является максимально возможным. Данный проект для компании En+ стал еще одним шагом в реализации стратегии, направленной на постоянное снижение выбросов и улучшение экологической ситуации в регионах. Как неоднократно подчеркивал основатель компании Олег Дерипаска, именно своевременная экологическая модернизация производства и забота об окружающей среде являются одними из ключевых приоритетов En+.

«Мы видим, как компания En+ Group планомерно занимается улучшением производства, экологической модернизацией, — заявил мэр Братска Сергей Серебренников. — Практически 100% выбросов будет улавливаться в новой установке. А это значит, что ТЭЦ-6 будет работать с самым минимальным воздействием на окружающую среду».

Недавно компания также объявила о переводе потребителей на ТЭЦ-6 с Галачинской котельной. За счет эффективной загрузки котлов ТЭЦ-6, в частности, удалось существенно уменьшить объем сжигаемого топлива и соответственно снизить количество выбросов в атмосферу. Перед закрытием котельной в центральном районе Братска была проведена модернизация системы теплоснабжения: заменены 6,5 км магистральных подземных теплосетей на трубопроводы большего диаметра, построены новые тепловые сети и две современные насосные станции.